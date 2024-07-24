10 000 дол США за «мінімізацію» розміру штрафних санкцій – на корупції викрито посадовицю Антимонопольного комітету України

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури керівнику одного з відділів Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювана вимагала у приватного підприємця 10 000 доларів США за пом’якшення адміністративних санкцій через порушення антимонопольного законодавства.

За цю суму вона обіцяла зменшити розмір штрафних санкцій з 3,5 млн грн до 30 тис грн та відтягувати рішення щодо внесення підприємства до «чорного списку», що унеможливить потенційну участь у майбутніх торгах.

Посадовицю затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокуратури їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.