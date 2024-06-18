10 000 доларів хабаря отримав керівник благодійного фонду у Тернополі за вплив на членів МСЕК

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівника одного з благодійних фондів у одержання ним неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369- 2 КК України).

За даними слідства підозрюваний пообіцяв тернополянину, використовуючи знайомства, вплинути на членів МСЕК, щоб оформити йому документи, які підтверджують наявність інвалідності. Свої послуги він оцінив у 10 000 доларів США.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КК України при одержанні неправомірної вигоди.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області, за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НПУ.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури