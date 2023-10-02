10 000 доларів США за можливість виїхати за кордон: на Одещині поліція затримала організатора «схеми»

Фігурант обіцяв позитивно вирішити питання непридатності військовозобов’язаного до служби з подальшим його зняттям з обліку. Затримали ділка оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з колегами інших відомств під час одержання ним неправомірної вигоди.

Працівники Національної поліції продовжують знешкоджувати корупційні схеми, які дозволяють військовозобов’язаним ухилитися від служби та покинути територію України. Ще одну таку схему ліквідовано на Одещині.

За 10 000 доларів США організатора «схеми» обіцяв вирішити питання зі службовими особами ВЛК та ТЦК – визнання військовозобов’язаного непридатним до служби та зняття його з обліку. Отримання позитивного результату давала можливість чоловікові виїхати за межі країни.

27 вересня фігуранта затримали під час одержання 10 000 доларів США неправомірної вигоди у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві, за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України