$10 000 хабаря за вивезення готівки: затримано службовця Закарпатської митниці 

Викрили корупційну схему оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з колегами-правоохоронцями.

28 травня державного інспектора одного з пунктів пропуску Закарпатської митниці затримали, коли він одержав 10 000 доларів США за безперешкодне перевезення через державний кордон України готівки в іноземній валюті без документального підтвердження її походження.

Кримінальне провадження, відкрите за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, розслідують слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України