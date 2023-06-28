₴10 000 щомісячного хабаря за безперешкодне ведення господарської діяльності вимагав керівник райуправління держпродспоживслужби

Посадовець вимагав і отримав у підприємця незаконну грошову винагороду за дозвіл на виробництво і реалізацію продуктами харчування на території області. Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. За вчинене підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Задокументували злочинну діяльність посадовця слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

-Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що керівник райуправління Держпродспоживслужби, будучи посадовою особою, вимагав від підприємця 10 тисяч гривень щомісячної «оплати» за нестворення йому штучних перешкод ведення господарської діяльності без експлуатаційного дозволу для подальшого виробництва та реалізації напівфабрикатів у регіоні, – повідомив заступник начальника ГУНП – начальник слідчого управління Едуард Соловйов.

Саме після отримання другого траншу щомісячного хабара поліцейські затримали 45-річного посадовця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

10 тисяч гривень неправомірної вигоди слідчі вилучили.

Нині фігуранту правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди».

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання відносно зловмисника запобіжного заходу.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області