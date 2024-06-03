10 000 за не притягнення до адмінвідповідальності за порушення ПДР: житель Одещини відповідатиме за надання хабаря поліцейським

Йому загрожує штраф, обмеження або навіть позбавлення волі.

63-річного фігуранта група реагування патрульної поліції виявила пізно ввечері на дорозі в Кодимській територіальній громаді. Чоловік не впорався з керуванням автомобілем і допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини.

Громадянин не надав для перевірки документи на право керування автівкою, мав явні ознаки сп’яніння і, розуміючи, що йому загрожує не тільки штраф, а ще й позбавлення права керування транспортними засобами, запропонував поліцейським гроші.

До попередження правоохоронців, що, крім адміністративної відповідальності за порушення низки правил дорожнього руху, він наражає себе на кримінальну відповідальність, водій не дослухався і поклав до салону службового автомобіля поліції кошти.

Співробітники групи реагування патрульної поліції викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала дане правопорушення і вилучила з місця події гроші в сумі десяти тисяч гривень.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала наявність алкоголю в його організмі у 10 разів більше норми. Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (керування ТЗ особою, яка не пред’явила для перевірки документи на право керування) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження ТЗ) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За ці правопорушення чоловіку загрожує штраф до 17 тис. грн., з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Транспортний засіб був поміщений на арештмайданчик, а адміністративні матеріали – скеровані до суду.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди поліцейським слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Зауважимо, що це правопорушення карається штрафом від 17 тис. до 68 тис. грн або обмеженням чи позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

Триває слідство.

ГУ Національної поліції в Одеській області