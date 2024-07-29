$10 000 за непридатність до військової служби: 32-річного одесита затримали за зловживання впливом

Слідчі повідомили йому про підозру та помістили під варту. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили та задокументували протиправну діяльність фігуранта слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки НПУ під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що фігурант, з наразі невстановленими слідством особами, допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації, «роблячи» їх непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Фігурант через знайомих підшукав 39-річного «клієнта» та, зустрівшись з ним, запевнив, що за грошову винагороду в розмірі 10 тис. доларів може вплинути на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб ті прийняли рішення про зняття його з військового обліку за станом здоров’я.

Чоловік погодився на пропозицію і надав свої анкетні дані. Згодом, зловмисник зателефонував «клієнту» та почав вимагати обумовлену суму грошей, погрожуючи оголошенням його у розшук та накладанням адміністративного штрафу.

Фігуранта правоохоронці затримали в процесуальному порядку одразу після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 10 000 доларів США, а гроші, в якості речових доказів, вилучили.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 998 тис. 430 грн. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з конфіскацією майна. В ході слідства встановлюватиметься повне коло осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, а також тих, хто вже скористався послугами підозрюваного.

Відділ комунікації поліції Одещини