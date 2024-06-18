10 500 грн. за довідки про медогляд – в отриманні хабаря підозрюють директора диспансеру

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру директору медичного закладу в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, до посадовця звернувся тренер комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з іншого міста з проханням отримати медичні довідки для 21 спортсмена зі статусом ВПО для допуску до змагань.

Директор диспансеру пообіцяв виготовити такі документи лише за умови оплати його «послуг» у розмірі 10 500 грн, при цьому жодного огляду учасників змагань лікарі не проводили.

Розуміючи неправомірність дій директора медзакладу, тренер написав заяву до правоохоронців. Вони задокументували факт одержання посадовцем спочатку 3000 грн, а далі – 7500 грн неправомірної вигоди й затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури