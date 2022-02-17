₴10 млн. на місяць: викрито масштабну схему розповсюдження наркотичних речовин (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему розповсюдження наркотичних речовин.

Організоване угруповання діяло практично в усіх регіонах країни та видало тисячі рецептів на купівлю ліків, неконтрольоване використання яких часто призводить до фатальних наслідків.

Встановлено, що зловмисники активно працювали з 2014 року під виглядом державної програми з лікування наркозалежних. Система, яка була покликана допомагати наркозалежним насправді ще більше втягувала молодь у наркоманію та сприяла поширенню у суспільстві цього ганебного явища. За попередньою версією слідства, зловмисники мали зв’язки з високопосадовцями в правоохоронних органах. Ділки у погонах наживалися на людських залежностях і під прикриттям шляхетних намірів без докорів сумління заробляли шалені кошти.

Організатори створили незаконні підприємства, які своєю чергою відкрили наркологічні кабінети у великих містах України. До схеми також були залучені аптеки. За оперативною інформацією, за декілька сотень гривень зловмисники продавали рецепти на 40 таблеток метадону. Потім «покупці» законно отримували метадон і перепродавали його на чорному ринку. Одна точка реалізовувала в середньому до 2 -3 тисяч рецептів на місяць.

За попередньою оцінкою, щомісячний обіг нелегального бізнесу міг становити близько 10 млн грн щомісяця.

У межах кримінального провадження сьогодні відбуваються понад 40 обшуків у містах: Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі.

Обшуки проводяться й у залучених до схеми посадових осіб з-поміж місцевого керівництва правоохоронних органів. Про результати слідчих дій буде повідомлено додатково.

Попередня кваліфікація:

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України);

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України);

незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 359 КК України);

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Усіх, хто володіє інформацією про незаконну діяльність таких кабінетів просимо повідомляти на гарячу лінію за тел.: +38 (044) 300 27 07.

Державне бюро розслідувань продовжує системну боротьбу з чиновниками й правоохоронцями, які замість захисту інтересів громадян обкрадають їх. Часи, коли в країні роками міг процвітати подібний незаконний бізнес під дахом правоохоронців закінчились

Закон – один для всіх!

ДБР