₴10 млн. збитків на ремонті спортивного об’єкту – повідомлено про підозру в.о. директора КП «Спортивний комплекс»

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру в.о. директора КП «Спортивний комплекс» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Спортивний комплекс» та приватним підприємством у 2020 році був укладений договір підряду на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

У подальшому в.о. директора КП, неналежно виконуючи свої службові обов’язки та знаючи, що майже половина запланованих робіт не виконана або виконана неналежним чином, підписав акти приймання виконаних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми були перераховані 22 млн грн бюджетних коштів.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму майже 10 млн грн.

У ході слідства також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Дарницького ГУНП в місті Києві за оперативного супроводження Управління ЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура