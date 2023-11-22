10 років отримала мешканка Кременчука, яка вбила сусіда, тіло загорнула у килим і винесла на вулицю

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури мешканку Кременчука визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Жінку позбавили волі на 10 років.

Йдеться про подію, що трапилася у червні 2021 року в Кременчуці, на кухні загального користування багатоквартирного будинку для малосімейних.

Прокурор у суді довів, що жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки вдарила сусіда ножем у серце. Після скоєного загорнула тіло в килим, який наступної ночі разом із братом винесла на вулицю і залишила під парканом сусіднього будинку. Особисті речі потерпілого викинула на смітник.

Уранці труп виявили перехожі та викликали працівників поліції.

Вирок постановлено Крюківським районним судом Кременчука. До набрання ним законної сили особа перебуватиме під вартою.

Свою вину у скоєнні злочину жінка не визнала.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури