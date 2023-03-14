10 років позбавлення волі отримав чоловік, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП

Барський районний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора обласної прокуратури та визнав винуватим 67-річного жителя Хмельницької області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинили загибель кількох осіб), ч. 1 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан).

У судовому провадженні прокурором доведено, що 11.09.2022 близько 16 години обвинувачений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись проїжджою частиною дороги по вулиці Центральній в с. Васютинці Жмеринського району здійснив наїзд на двох пішоходів похилого віку, які йшли узбіччям дороги у попутному напрямку, та покинув місце пригоди, залишивши потерпілу в небезпечному для життя стані.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік від отриманих тяжких тілесних ушкоджень загинув на місці події, а жінка померла в лікарні.

Вироком суду обвинуваченому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури