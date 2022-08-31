10 років позбавлення волі отримав експоліцейський за спричинення ДТП з двома загиблими та постраждалим

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури колишнього начальника сектору одного із районних управлінь поліції ГУ Нацполіції в Київській області засуджено за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Прокурори у суді довели, що у грудні 2021 року, засуджений, будучи співробітником поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем «Фольксваген Пассат» проїхав на червоний сигнал світлофору та допустив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ Таврія», який знаходився на перехресті вулиць в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області та очікував на зелене світло світлофора.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди два пасажира «Таврії» загинули, водій вказаного транспортного засобу отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження.

До набрання вироком законної сили експравоохоронець перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура