10 років позбавлення волі отримав львів’янин, який убив та розчленував знайому

За публічного обвинувачення прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова 70-річного львів’янина визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що в листопаді 2020 року засуджений у своїй квартирі, під час конфлікту зі знайомою, умисно завдав їй кухонним ножем кілька ударів в груди. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

В подальшому, з метою приховання слідів вчиненого, засуджений розчленував труп на частини, склав у пакети та залишив на території Снопківського парку.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури