10 років позбавлення волі отримав житель Полтавського району за умисне вбивство знайомого

За апеляційною скаргою Полтавської обласної прокуратури Полтавським апеляційним судом скасовано виправдувальний вирок суду першої інстанції стосовно 41-річного жителя Полтавського району, який обвинувачувався в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

У листопаді 2015 року, перебуваючи неподалік с. Богданівка колишнього Новосанжарського району, у ході вживання алкогольних напоїв та виниклого конфлікту чоловік спричинив своєму знайомому три вогнепальні кульові поранення в голову та у подальшому, залишивши труп в очереті, зник із місця події. Тіло загиблого через три тижні знайшли лісники і викликали правоохоронців.

Козельщинський районний суд не знайшов підстав для засудження особи.

Водночас Полтавський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури та врахував посткримінальну поведінку фігуранта, який після пред’явленої підозри намагався залишити територію України і в січні 2016 року був затриманий у Харківській області, в пункті пропуску на кордоні з РФ.

Вироком суду апеляційної інстанції зловмисника визнано винним та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Вказану особу взято під варту в залі суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури