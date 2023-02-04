10 років позбавлення волі отримав житель Вінниччини, який через ревнощі вбив знайомого

Хмільницький міськрайонний суд визнав винним 26-річного підсудного у вчиненні особливо тяжкого злочину та обрав йому міру покарання. У серпні минулого року обвинувачений вбив односельчанина, а його тіло закопав в кінці свого городу.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що під час застілля обвинувачений приревнував співмешканку до 34-річного односельця. Він сокирою вдарив потерпілого по голові, а потім викруткою наніс ще близько 10 ударів по різних частинах його тіла, які виявились несумісні з життям.

Ввечері тіло вбитого зловмисник виніс у кущі та закопав.

На підставі зібраних поліцією доказів, чоловіка визнали винним у вчиненні умисного вбивства та засудили до 10 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області