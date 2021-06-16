10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за замах на вбивство продавця кіоску

За підтримання публічного обвинувачення Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним 47-річного чоловіка за фактом замаху на умисне вбивство та розбій (ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України) та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, встановлено, що у травні 2020 року раніше судимий, ніде не працюючий чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, взяв з дому кухонний ніж та пішов містом в пошуках можливості здійснення розбійного нападу. Помітивши відкриті службові двері до кіоску, зайшов всередину та почав погрожувати 51-річній продавчині ножем, вимагати віддати йому грошові кошти кіоску. Так, отримавши відмову, зловмисник наніс ножем тілесні ушкодження потерпілій та зірвав з тіла останньої фартух, всередині якого заходилось 800 грн, та втік.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі життя жінки вдалось врятувати.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 15.06.2021 особу визнано винною за ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України та призначено покарання у виді 10 позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

УК