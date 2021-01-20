10 років позбавлення волі за спробу зґвалтування дитини – прокуратура відстояла вирок зловмиснику

За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури ухвалою Київського апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка за спробу зґвалтування 10-річної дівчинки.

Згідно матеріалів слідства, зловмисник, будучи сусідом малолітньої школярки, скористався відсутністю дорослих, проник до квартири та намагався зґвалтувати дівчинку. Останній вдалося вирватися та втекти до сусідів, які і викликали працівників поліції.

У жовтні 2018 року Київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного.

Вироком суду першої інстанції чоловіка було визнано винним за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 153 КК України (закінчений замах на насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи) та засуджено до максимального покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Вказаний вирок суду сторона захисту оскаржила в апеляційному порядку.

Завдяки принциповій позиції ювенальних прокурорів апеляційну скаргу засудженого та його захисника залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.

Київська міська прокуратура