10 років позбавлення волі загрожує водієві за ДТП з летальними наслідками

Прокуратура Запорізької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Так, 12.06.2020 39-річний водій автомобіля «DEO NEXIA» рухаючись у стані алкогольного сп’яніння по автодорозі між с.Святотроїцьке та с.Зоря на території Розівського району, Запорізької області, виїхав за межі дороги, де скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок ДТП пасажири автомобіля – 1974 та 1968 років народження загинули на місці пригоди. Слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя задоволено клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрано відповідний запобіжний захід строком на 60 днів без права внесення застави.

За погодженням з прокурором у кримінальному провадженні водію автомобіля «DEO NEXIA» остаточно повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт для розгляду по суті направлено для розгляду по суті до Розівського районного суду.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Пресслужба прокуратури Запорізької області