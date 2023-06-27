10 років тюрми отримав російський інформатор, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного поплічника рашистів, який передавав агресору місця дислокації та переміщення Сил оборони у фронтових районах Донеччини.

Насамперед зловмисник намагався виявити і «злити» російським окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ, а також артилерійські позиції та логістичні шляхи українських військ на Авдіївському напрямку.

Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у лютому цього року під час контрдиверсійних заходів.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився мешканець Мирнограда.

Наприкінці 2022 року його залучив до негласної співпраці проти України представник підконтрольного загарбникам «розвідуправління днр».

У поле зору ворога чоловік потрапив через свою активність в російських соцмережах, де після початку повномасштабного вторгнення рф публікував антиукраїнські коментарі.

Інформатор обходив прифронтову територію Покровського району та приховано фіксував локації українських захисників.

Зібрані відомості переправляв на тимчасово окуповану частину Донеччини через месенджер «Телеграм».

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України