10 років ув’язнення отримала 29-річна дівчина, яка займалася гуртовим збутом амфетаміну

Наркодилерку поліцейські затримали наприкінці 2023 року. Тоді у неї вилучили майже чотири кілограми готових до збуту заборонених речовин.

Нагадаємо, поліцейські затримали дівчину у листопаді 2023 року на території парку «Бабин Яр», при собі вона мала 500 грамів готового до збуту амфетаміну.

Тоді слідчі затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, та встановили місця, де вона вже встигла розкласти пакунки з гуртовими партіями амфетаміну. Загалом зі схованок правоохоронці вилучили 3,5 кілограми заборонених речовин. Крім того, ще кілограм амфетаміну слідчі вилучили за місцем її мешкання. Проведена експертиза підтвердила. що вилучене – це психотропна речовина амфетамін.

Затриманій слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання чи збут психотропних речовин в особливо великих розмірах та по завершенню досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду.

Відтак, вироком Шевченківського районного суду обвинувачену визнано винною та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва