10 років увʼязнення отримав ексбригадир залізниці, який під час окупації Куп’янська передавав паливо росармії

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 42-річного чоловіка у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування та на державних підприємствах залізничного транспорту України на строк 12 років, з конфіскацією майна.Прокурори довели, що наприкінці 2022 року під час захоплення м. Купʼянськ чоловік добровільно погодився на «пропозицію» російських військових та пішов працювати на захоплене ворогом підприємство.

Він став «начальником базы топлива и нефтепродуктов производственного подразделения Локомотивного депо Купянск» государственного предприятия «Купянская железная дорога». Встановлено, що до повномасштабного вторгнення рф на територію України він працював там на посаді бригадира.

Під час окупації міста новообраний «начальник» безпосередньо передавав окупантам паливно-мастильні матеріали, що зберігались на території підприємства.

Враховуючи розміщення підприємства на незначній відстані від лінії бойових дій, вказана діяльність давала можливість представникам зс рф приховувати паливо від його виявлення підрозділами авіарозвідки ЗСУ та швидко вирішувати логістичні питання для доставки палива в зону бойових дій з метою зміцнення бойових позицій окупантів.

Встановлено, що тільки наприкінці липня 2022 року «начальник» передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного палива.

За роботу на ворога обвинувачений отримував заробітну плату в російських рублях.

На початку березня 2023 року правоохоронці викрили поплічника окупантів та затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

До винесення вироку чоловік перебував під вартою.

У судовому засіданні він свою вину визнав частково та додав, що працював під тиском погроз. Проте докази, надані стороною обвинувачення, та показання свідків обʼєктивно підтвердили добровільність дій фігуранта.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Досудове розслідування — СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура