10 років ув’язнення отримав інформатор рашистів, який наводив удари на Краматорському напрямку

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав російський агент, якого затримали на початку 2024 року у Донецькій області.

Як встановила контррозвідка та слідчі СБУ, зловмисник коригував авіаційні та артилерійські атаки рашистів на Краматорському напрямку.

Під час затримання в агента вилучено бойову гранату, яку він тримав при собі на випадок викриття, щоб застосувати проти правоохоронців.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 47-річний мешканець Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через знайому мешканку рф, яка співпрацює з російською спецслужбою.

Після інструктажу він обходив місцевість, де відстежував місця зосередження особового складу та локації фортифікаційних споруд на території прифронтової громади.

Зібрані відомості інформатор спочатку направляв знайомій росіянці – «зв’язковій» від фсб, а далі жінка звітувала перед куратором.

Для комунікації він використовував анонімний чат у месенджері, куди направляв координати українських об’єктів у вигляді позначок на гугл-картах.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожого поплічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зважаючи на співпрацю зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України