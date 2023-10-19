10 років ув’язнення отримав водій вантажівки за лобове зіткнення з автобусом, що призвело до загибелі чотирьох людей

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Коростенської окружної прокуратури громадянина визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель чотирьох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Також стягнуто 2 млн грн за заподіяння моральної і матеріальної шкоди.

Прокурори у суді довели, що дорожньо-транспорту подію зі смертельними наслідками 67-річний водій скоїв, перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу. Обвинувачений мав хронічні захворювання, від яких постійно приймав ліки.

Того дня, у серпні 2020 року, він повертався з міжнародного рейсу до Києва. Водій проігнорував втому і вплив медпрепаратів та не зміг об’єктивно оцінити дорожню обстановку і ризики.

Унаслідок цього керований ним вантажний автомобіль марки MAN з причепом на автодорозі поблизу с. Грозине Коростенського району виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським автобусом.

Від сильного удару автобус буквально розірвало навпіл. Усі, хто перебував у маршрутному автобусі – водій та троє пасажів – миттєво загинули.

Після проголошення вироку у залі суду обвинуваченого взяли під варту.

Наразі вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури