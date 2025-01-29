10 років ув’язнення – прокурори відстояли в апеляції вирок волинянину, який убив знайомого на очах у його дитини

За принципової позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Волинський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким 34-річного жителя Луцька визнано винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та призначено йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори в судах двох інстанцій довели, що увечері 02 січня 2024 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив ножем 43-річного знайомого, батька п’ятьох дітей, спричинивши смерть.

Убивство він вчинив у присутності 11-річної доньки загиблого.

Задоволено також цивільні позови прокурорів про стягнення з обвинуваченого на користь неповнолітніх потерпілих понад півмільйона гривень заподіяної злочином моральної шкоди.

Досудове розслідування та судовий розгляд проводилися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дітей, які стали свідками насильства.

Вирок набрав законної сили.

Пресслужба обласної прокуратури