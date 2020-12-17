10 років ув’язнення водієві та відшкодування понад ₴1,5 млн. за смертельну ДТП на Житомирщині

За публічного обвинувачення Коростишівської місцевої прокуратури Андрушівський районний суд у справі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох неповнолітніх у Попільнянському районі, призначив водієві покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки (ч. 3 ст. 286 КК України).

Також судом задоволено цивільні позови щодо стягнення з винного на користь потерпілої сторони завданої моральної і матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Встановлено, що у жовтні 2019 року місцевий житель, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, не врахував під час повороту обстановку на дорозі та врізався в дерево. Внаслідок ДТП одна пасажирка отримала смертельні травми, а іншу з тяжкими тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні, де потерпіла померла, не приходячи до тями. Обидві дівчини були неповнолітніми. Інші двоє пасажирів та водій не постраждали.

Своєї вини у скоєному правопорушенні водій не визнав.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури