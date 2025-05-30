10 років ув’язнення за умисне вбивство знайомого отримав мешканець Миколаївщини

Під час конфлікту біля місцевого магазину чоловік наніс смертельне ножове поранення знайомому. Днями суд призначив 45-річному чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі терміном на десять років.

У травні 2023 року до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Галицинівської громади про те, що біля місцевого мінімарткету виник конфлікт між двома чоловіка. У ході якого один із учасників отримав смертельне ножове поранення.

За висновком судово-медичного експерта смерть 59-річного потерпілого настала від ножового поранення шиї. Поліцейські з’ясували, що місцевий мешканець та його 43-річний знайомий вживали алкогольні напої у різних компаніях біля магазину. В якусь мить між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник завдав удару ножем потерпілому.

Від отриманих травм чоловік помер на місці скоєння злочину.

Тоді ж слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури за скоєння умисного вбивства повідомили йому про підозру.

Нині за вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та засуджено на десять років позбавлення волі.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Відділ комунікації поліції Миколаївської області