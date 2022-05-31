10 років за ґратами проведе винуватець «п’яної» ДТП, в якій загинуло двоє людей

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 10 років позбавлення волі засуджено п’яного водія за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Скаржинці у листопаді 2020 року.



П’яний водій автомобіля «Skoda Octavia», перевищивши допустиму швидкість дорожнього руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, у місці де обгін заборонено, та допустив зіткнення з автомобілем, який рухався своєю смугою.

Внаслідок ДТП водій автомобіля, який рухався своєю смугою та пасажир «Skoda Octavia» загинули на місці події, а ще одна пасажирка і двоє її малолітніх дітей – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Апеляційною інстанцією відхилено усі доводи сторони захисту та залишено без змін вирок суду першої інстанції.

Винуватець ДТП проведе за ґратами максимальних 10 років передбачених санкцією ч. 3 ст. 286 КК України.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури