10 років за ґратами проведе молодик за зґвалтування неповнолітньої та незаконне позбавленні волі двох осіб

Подія сталась у липні 2021 року у селищі Березанка. Тоді до відділення поліції № 8 Миколаївського райуправління звернулась 15-річна неповнолітня дівчина, яка повідомила, що до її помешкання увірвався колишній хлопець.

Погрожуючи ножем, молодик її зв’язав і зґвалтував. Також погрозами змусив мовчати і 74-річну бабусю потерпілої, яка на момент скоєння злочину перебувала в оселі.

Тоді поліцейські оперативно розшукали 20-річного зловмисника. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та призначили проведення низки експертиз.

На підставі зібраних доказів слідчі відділення поліції № 8 Миколаївського райуправління завершили розслідування та направили кримінальне провадження до Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для прийняття законного рішення.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнавав. Однак вироком Березанського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину за ч.3 ст. 152, ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Вирок не набрав законної сили.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області