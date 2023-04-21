10 років за ґратами проведе здолбунівчанин за умисне вбивство 21-річної рівнянки

Такий вирок 19 квітня виніс 29-річному жителю Здолбунова, раніше судимому за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, Здолбунівський районний суд. Він іще не набрав законної сили, тож сторона захисту може подати апеляцію.

Нагадаємо, 22 грудня 2020 року до поліції повідомила 53-річна рівнянка, що її 21-річна дочка два тижні тому пішла з дому і не повернулася. Розшук дівчини тривав понад два тижні: поліцейські встановили, що до її зникнення може бути причетний тоді ще 27-річний житель Здолбунова.

Шостого січня під час санкціонованого обшуку у підвальному приміщенні, яким він користувався, поліцейські виявили загорнуте у тканину тіло 21-річної рівнянки із ножовим пораненням в області спини.

Поліцейські з’ясували, що у період із п’ятого по шосте грудня, у квартирі обвинуваченого виникла сварка між господарем та 21-річною рівнянкою, під час якої чоловік ударив дівчину ножем.

Слідчі повідомили 27-річному здолбунівчанину про підозру у вчиненні умисного вбивства та вручили її його матері. Потому, поліцейські розшукали зловмисника: 14 січня близько 22:30 його затримали в одному із під’їздів багатоповерхівки у Здолбунові. Суд відправив його під варту, де він перебуває і досі.

Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, смерть дівчини настала внаслідок проникаючого ножового колото-різаного поранення грудей з ушкодженням лівої легені. Потерпіла померла від масивної крововтрати. Відомо, що дівчина померла через півтори години після удару, тож при наданні їй своєчасної медичної допомоги вона мала шанс на життя.

Слідчі зібрали достатньо доказів у справі та скерували провадження до суду із обвинувальним актом.

У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що напередодні в мобільному телефоні побачив фотографії дівчини з іншим та приревнував. Між ними виникла сварка, а коли вона вирішила покинути квартиру, наздогнав та вдарив у спину ножем.

Залишивши її у квартирі після скоєного — пішов прогулятися. Коли повернувся — дівчина була мертва. Він замотав тіло коханої у килим та сховав у підвалі. Сліди злочину замаскував. Дізнавшись про розшук, переховувався, бо боявся зізнатися у скоєному. В судовому засіданні зазначив, що наміру вбивати не мав.

Учора суд виніс вирок обвинуваченому — 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області