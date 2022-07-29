10 років за ґратами проведе жителька Рівненщини, яка вбила матір сокирою

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сарненської окружної прокуратури колегія суддів Рівненського районного суду визнала винною 29-річну жительку Рокитнівської громади Сарненського району в умисному вбивстві своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Так, під час судового розгляду прокурором доведено, що в грудні 2019 року в селі Олександрівка, тоді ще Рокитнівського району, обвинувачена, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з ревнощів кілька разів вдарила свою 45-річну матір сокирою по шиї. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Правоохоронці запідозрили дочку в причетності до вбивства, проте вона перекладала вину на якось невідомого чоловіка, який, ніби-то, приходив до її матері.

Навіть під час судового розгляду обвинувачена своєї вини не визнала, однак прокурор надав достатні докази її винуватості, на основі яких суд призначив жінці покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Вирок суду ще не набрав законної сили, сторони мають право оскаржити його в апеляційному порядку.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури