10 років за ґратами проведе зловмисник за розбійний напад в умовах воєнного стану

За підтримання публічного обвинувачення Вараською окружною прокуратурою Кузнецовський міський суд визнав 25-річного чоловіка винним у нападі з метою заволодіння майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Так, у суді прокурором доведено, що навесні цього року 25-річний мешканець смт Рафалівка Вараського району, раніше судимий за вчинення майнових злочинів, з метою заволодіння грошовими коштами та іншим майном, увірвався до магазину в місті Вараш, в якому на той час не було покупців.

Погрожуючи ножем він вимагав у продавчині грошові кошти. Зрозумівши, що готівки в касі нема – намагався втекти з місця події, та вдарив ножем продавчиню, 67-річну жительку Вараша.

Зважаючи на те, що напад відбувся у воєнний час, суд призначив покарання обвинуваченому – позбавлення волі строком на 10 років.

Слід зауважити, що вирок ще не набрав законної сили, а тому сторони вправі оскаржити його в апеляційному порядку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури