10 років за підпал будинку, внаслідок якого загинула людина, та інші злочини. Засуджено жителя Полтавщини

Глобинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 31-річного жителя Миргородського району і доведено його вину у кримінальних правопорушеннях проти власності, життя та здоров’я особи. Вироком Кобеляцького районного суду зловмисника позбавлено волі на 10 років.

У липні минулого року в м. Глобине фігурант зайшов на подвір’я місцевої жительки та викрав велосипед, на якому того ж дня приїхав до знайомих у село Горби Глобинської територіальної громади. Перебуваючи в гостях у стані алкогольного сп’яніння, він заволодів мобільним телефоном, витягнувши його з кишені куртки одного з присутніх чоловіків, та після сварки з іншим учасником застілля підпалив одяг у кімнаті, де заснув чоловік, і дочекавшись, коли полум’я розгориться, залишив місце скоєння злочину. Унаслідок пожежі будинок знищено, потерпілий загинув.

У подальшому в сусідньому селі Петрашівка з оселі місцевого мешканця після спільного вживання спиртних напоїв зловмисник викрав паспорт та особисті речі господаря: мобільні телефони, зарядні пристрої, радіоприймач, годинник.

Протиправними діями особи потерпілим спричинено збитки на загальну суму понад 90 тис. грн.

Чоловіка засуджено за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство),

ч. ч. 2, 3 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у сховище),

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що спричинило загибель людини),

ч. 3 ст. 357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом).

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури