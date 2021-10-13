₴10 тис. неіснуючого боргу – на Київщині затримано осіб, що вимагали гроші від приватного підприємця

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам за фактом вимагання грошових коштів від приватного підприємця за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців Київської області, які відносять себе до кримінального кола, вимагали від приватного підприємця міста Переяслав неіснуючій борг. Підозрювані, погрожуючи потерпілому та його родині фізичною розправою і вбивством, застосовуючи при цьому фізичну силу, пред’явили йому вимогу про необхідність сплатити їм 10 тис доларів США.

Затримано вказаних осіб згідно зі ст. 208 КПК України під час отримання чергової частини грошових коштів у сумі 35 тис грн. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У ході проведення невідкладних обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження і їх можливих спільників, виявлено й вилучено зброю, вибухові пристрої та наркотичні речовини.

Викриття та документування злочину проводилося прокуратурою спільно зі Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за оперативного супроводження Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура