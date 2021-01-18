10 тисяч доларів за закриття провадження – затримано старшого оперуповноваженого

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за вчинення шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому, а також за підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище затримано старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту карного розшуку Нацполіції України (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав у громадянина неправомірну вигоду в сумі 10 000 доларів США за закриття слідчим кримінального провадження, не повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 122 КК України, а також повернення вилученого транспортного засобу. Крім того, правоохоронець пообіцяв, за умови одержання обумовленої суми коштів, повернути вказаному громадянину автомобіль, який був евакуйований без законних на те підстав.

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У ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримали у порядку ст. 208 КПК України після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно з слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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