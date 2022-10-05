10 тис. доларів за посвідчення волонтера для незаконного перетину кордону – судитимуть організатора схеми

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 50-річного киянина за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно матеріалів слідства, обвинувачений, заручившись допомогою спільників, пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру. Також зловмисник пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

Клієнтів зловмисник підшуковував через месенджер «Телеграм», розмістивши відповідне оголошення.

Вартість послуг становила від 10 000 доларів США.

Зловмисника затримали «на гарячому» під час одержання 4 000 доларів США за виготовлене посвідчення волонтера.

Також у ході слідства правоохоронці задокументували перерахування ще 40 тис. гривень авансу на банківський рахунок зловмисника.

Наразі обвинувальний акт відносно організатора схеми скеровано до суду.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені, щодо інших учасників схеми триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура