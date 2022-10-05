10 тис. доларів за посвідчення волонтера для незаконного перетину кордону – судитимуть організатора схеми

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 50-річного киянина за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно матеріалів слідства, обвинувачений, заручившись допомогою спільників, пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру. Також зловмисник пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

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Клієнтів зловмисник підшуковував через месенджер «Телеграм», розмістивши відповідне оголошення.

Вартість послуг становила від 10 000 доларів США.

Зловмисника затримали «на гарячому» під час одержання 4 000 доларів США за виготовлене посвідчення волонтера.

Також у ході слідства правоохоронці задокументували перерахування ще 40 тис. гривень авансу на банківський рахунок зловмисника.

Наразі обвинувальний акт відносно організатора схеми скеровано до суду.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені, щодо інших учасників схеми триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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