$10 тис. за сприяння в одержанні земельної ділянки в оренду – за хабарництво засуджено депутата міськради на Київщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури депутата Миронівської міської ради Обухівського району визнано винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Його засуджено строком на два роки з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що використовуючи свій статус депутата місцевої ради та повноваження члена земельної комісії, підозрюваний обіцяв підприємцю посприяти в позитивному вирішенні питання про отримання в оренду земельної ділянки комунальної власності в центрі міста Миронівка.

Це коштувало підприємцю 10 тис. доларів США.

Примітка: вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура