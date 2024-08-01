$10 тисяч за вступ до університету: на Харківщині поліцейські викрили на хабарництві завідувача кафедри

Чоловіку повідомлено підозру в отриманні неправомірної вигоди. Йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

У кінці квітня 2024 року до оперативників 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції надійшла інформація про можливу протиправну діяльність працівника державного університету у м. Харків.

У ході відпрацювання підтвердився факт вимагання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів. 44-річний завідувач кафедри обіцяв сприяти у безперешкодному вступі до навчального закладу на магістратуру. Навчання в університеті надавало можливість уникнення мобілізації до лав ЗСУ.

Оперативники спільно зі слідчими Харківського районного управління №1 обласної поліції затримали освітянина одразу після одержання 10 тисяч доларів.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Київська окружна прокуратура м. Харкова.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України