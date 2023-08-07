₴100 тис. хабаря за умовно-дострокове звільнення від відбування покарання – у Дніпрі затримано начальника виправної колонії

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито та повідомлено про підозру начальнику Дніпровської виправної колонії (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав 100 тис грн неправомірної вигоди від засудженого за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільненні від відбування покарання.

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України після одержання хабара.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід – Управлінням СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури