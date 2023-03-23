₴100 тисяч пропонувала поліцейському зловмисниця за можливість нелегально продавати алкоголь на території Донеччини

Жінка запропонувала хабар одному з посадовців поліції Донеччини за можливість торгувати алкоголем під час дії «сухого закону». Її незаконні дії задокументували оперативники внутрішньої безпеки та слідчі обласної поліції.

До донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області та повідомив про пропозицію йому хабаря.

Встановлено, що 32-річна мешканка Донеччини – помічниця нотаріуса – вирішила під час дії на території регіону «сухого закону» підзаробити на продажі алкогольної продукції. Жінка запропонувала посадовцю поліції 100 000 гривень хабаря за сприяння у безперешкодному проїзді через блокпости автомобілів з алкопродукцією та невтручання у реалізацію забороненого товару у підконтрольних їй торгових точках.

За цим фактом слідчі поліції Донеччини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Під час передачі обіцяного хабаря – 100 000 гривень – оперативники УДВБ та слідчі поліції Донеччини затримали жінку. Предмет злочину вилучили.

Наразі фігурантку затримано в процесуальному порядку. Зловмисниці оголошено про підозру. За спробу підкупу службової особи жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України