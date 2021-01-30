1000 доларів хабаря за документи на гараж – повідомлено про підозру керівнику відділу Малиновської РДА

За процесуального керівництва прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру начальнику одного з відділів Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець одержав від громадянина, який розмістив на прибудинковій території металевий гараж для власного користування, 1000 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення дозвільної документації на тимчасову споруду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури