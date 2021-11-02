1000 доларів хабаря за контрабанду цигарок – на Закарпатті поліцейські затримали прикордонника

Задокументували протиправну діяльність інспектора оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Сьогодні, 1 листопада, поліцейські затримали прикордонника одразу після отримання ним 1000 доларів США неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв посприяти у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України шляхом надання інформації про відсутність прикордонних нарядів на лінії кордону. У автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили отримані ним кошти.

Вирішується питання про повідомлення інспектору прикордонної служби про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися за участі співробітників внутрішньої безпеки прикордонного загону. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львів, під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України