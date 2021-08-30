1000 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності — повідомлено про підозру капітану поліції

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру в.о. старшого дізнавача сектору дізнання одного з районних управлінь поліції ГУНП в Харківській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що дізнавач поліції вимагала від жінки неправомірну вигоду. За гроші капітан поліції обіцяла не притягувати жінку до кримінальної відповідальності. Розмір оголошеної вигоди складав 1000 доларів США.

29 серпня 2021 року службову особу затримано після одержання вказаної суми в порядку ст. 208 КПК України.

30 серпня цього року дізнавачу поліції повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу службовій особі та відсторонення від займаної посади.

Окрім цього, перевіряється причетність інших поліцейських до вчиненого кримінального правопорушення.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури