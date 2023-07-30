1000 доларів за уникнення покарання намагався дати крадій поліцейському

У Веселиновому молодик намагався підкупити начальника сектору поліцейської діяльності № 1 Вознесенського райуправління, аби той не виконував вирок суду щодо нього. Нині фігуранта затримали слідчі поліції та оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Задокументували протиправні дії зловмисника слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками Миколаївського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури після передачі частини грошових коштів у сумі 10 тисяч гривень правоохоронцю у службовому кабінеті.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 29-річного чоловіка судом визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна вчиненого в умовах воєнного стану. Та призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. За допомогою неправомірної вигоди зловмисник намагався домовитись із поліцейським та уникнути відповідальності.

Після передачі правоохоронцю частини хабара у сумі 10 тисяч гривень поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 КПК України.

Нині затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яке займає відповідальне становище». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області