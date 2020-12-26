1000 євро за неосвітлений номер пропонував патрульним водій, що перевозив каміння, схоже на бурштин

Учора ввечері, близько 20-ї години, на трасі Київ – Чоп патрульні зупинили автомобіль Nissan за порушення ПДР, а саме – номерний знак неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості).

Водій проїхав із порушенням правил дорожнього руху Корецький пост і патрульні вирішили його наздогнати. Зупинили автомобіль вже на території Житомирської області біля села Велика Даражня Новоград-Волинського району.

Як виявилось, водій не дарма уникав спілкування з поліцейськими. Під час поверхневої перевірки автомобіля охоронці порядку виявили 20 мішків каміння зовні схожого на бурштин сирець.

З метою уникнення адміністративної та кримінальної відповідальності водій запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в розмірі 1000 євро.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Рівненської області