$1000 за «бронь» від мобілізації: в Одесі посадовця ОДА викрили у зловживанні впливом

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання ним неправомірної вигоди за вирішення питання щодо бронювання працівників одного з підприємств. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Корупційну схему викрили слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з працівниками УСБУ в Одеській області за сприянням Одеської обласної військової адміністрації.

Правоохоронці встановили, що головний спеціаліст одного з відділів Одеської обласної державної адміністрації вимагав гроші з директора критично важливого підприємства за надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних працівників.

За тисячу доларів він обіцяв «вплинути» на потрібних осіб в Міністерстві оборони та Міністерстві економіки України для ухвалення позитивного рішення.

Поліцейські затримали зловмисника на робочому місці одразу після отримання ним неправомірної вигоди, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру в одержані неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми, а також громадян, які могли скористатися послугами посадовця.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини