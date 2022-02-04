$1000 за дозвіл на розміщення торгівельних павільйонів – судитимуть голову селищної ради на Одещині

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з селищних рад на Одещині за фактом одержання 1000 дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова сільради вимагала та одержала кошти за вирішення питання про надання дозволів на розміщення двох торгівельних павільйонів.

Її було викрито під час передачі рішення селищної ради про надання дозволу та одержання другої частині коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури