$1000 за ігнорування порушень у земельній сфері – судитимуть службовця Держгеокадастру на Волині

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури службовцеві Головного управління Держгеокадастру у Волинській області повідомлено про підозру у одержанні 1000 дол США неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, чоловік з липня по листопад 2021 року двома траншами одержав кошти за невиявлення порушень земельного законодавства при проведенні перевірки щодо можливого нецільового використання земельних ділянок на території одного із садівничих масивів.

Вирішується питання про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно з Управлінням СБУ та слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Волинській області.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури