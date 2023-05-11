$1000 за лобіювання дозволу на розміщення сміттєвих контейнерів – за хабарництво судитимуть голову громади

Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови територіальної громади на Дубенщині , якій інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що посадовиця пообіцяла вплинути на прийняття виконавчим комітетом сільської ради позитивного рішення щодо надання дозволу підприємцю на розміщення у територіальній громаді контейнерів для роздільного збору відходів. За це вона одержала 1 000 доларів США хабаря.

Голову викрили у лютому цього року, після передачі їй мічених купюр.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненські області, за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Загалом, з початку року до судів Рівненщини скеровано вже 6 обвинувальних актів за фактами одержання неправомірної вигоди посадовими особами для себе, або за вплив на прийняття необхідних рішень.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури