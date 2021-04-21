$1000 за право перебування в Україні – на Херсонщині затримали працівника міграційної служби

ТУ ДБР у Мелітополі затримало начальника одного з відділів Управління Державної міграційної служби в Херсонській області, який взявся за гроші «сприяти» іноземному громадянину в отриманні права на перебування в Україні.

За попередньою інформацією, посадовець за 1 000 доларів США обіцяв громадянину Азербайджану посприяти в оформленні необхідних документів, а також не вживати заходів щодо його примусового видворення.

20 квітня 2021 року посадовця УДМС в Херсонській області затримали після одержання неправомірної вигоди.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в Херсонській області.

ДБР